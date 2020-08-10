"Dinlebi", yüzlerce eserlik kütüphanesiyle kitapseverlere farklı bir alternatif sunuyor

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yerli bir girişim olarak yayın hayatına başlayan sesli kitap platformu Dinlebi, ünlü yazarların eserlerini usta seslendirme sanatçılarının sesinden kitapseverlerle buluşturuyor.

Kitap dinleme deneyimini değiştirme hedefiyle yola çıkan platform, kütüphanesinde gündelik hayatın rutini içinde edebiyatın tüm türlerinden, sosyal bilimlere kadar güncel ve klasik yüzlerce kitabı barındırıyor.

Bireysel üyeliğin dışında grup üyeliği özelliğiyle de tüm aile fertlerine hitap eden uygulama, kullanıcılara kendi sesleriyle not ekleyip, sesli kitap hediye etme seçeneği de sunuyor.

- "Türk edebiyatı, büyük oranda sözlü kültüre dayanır"

Uygulamanın detaylarını AA muhabirine anlatan Dinlebi Proje Koordinatörü Ethem Şallı, platformun çok sınırlı seçeneklerin ve içeriğin olduğu bir sektörü daha da büyütmek amacıyla yola çıktığını söyledi.

Yerli bir girişim olarak hayata geçen Dinlebi'nin, bulunduğu toprakların kültürüne, alışkanlıklarına uygun bir deneyim ve içerik sunmanın ayrıştırıcı olacağını düşündüklerini dile getiren Şallı, "Bunu bir klişe olarak değil, gerçekten genetik kodlarımızda dinlemeye olan eğilimin farkında olduğumuz için böyle söylüyoruz. Çünkü Türk edebiyatı büyük oranda sözlü kültüre dayanır. Ozanlık, Batıda olduğu gibi bu coğrafyanın da temel edebi akımı olmuştur. Yunus Emre'nin bir yayıncısı yoktu. Karacaoğlan, Pir Sultan halkın dilden dile aktardığı, dinleyerek çoğalttığı edebi şahsiyetlerdir." dedi.

Şallı, bireysel okumanın bir burjuva tutumu olarak 19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış bir pratik olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu pratiğin tek hakim seçenek olarak sunulmasına karşı kitaplarla daha çok temasta olmayı destekleyen bir platforma ihtiyaç vardı. Bu fikirle çalışmaya başladık. Bir yıldan daha uzun süre hem deneyim hem içerik hem de pazarlama çalışmalarını planlayarak lansmanımızı yaptık. Önümüzdeki dönem için de yol haritamız ve yapacaklarımız planlı ve bir takvim dahilinde geliştirmelerimize hızla devam edeceğiz."

- "Yerli bir girişim olma önceliğimizi isme karar verirken de koruduk"

Platformda dinleyicilere geniş bir içerik çeşitliliği sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Şallı, "Hızlı tüketilebilecek, kısa ve güçlü metinleri de seslendireceğiz. Bu yüzden isimden de bu pratikliğin anlaşılmasını istedik. Biz yerli bir girişim olma önceliğimizi isme karar verirken de koruduk. Türkçe bir sözcüğü, 'dinleme'yi bir öz olarak markalaştırdık. Aslında 'dinlebi' diyerek markamızın içinde yine herkesin çoklukla kullandığı samimi tonda bir çağrıya da yer vermiş oluyoruz." diye konuştu.



Ethem Şallı, Türkiye'de sesli kitap sektörünün yeni yeni gelişmeye başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"İngiltere, ABD ve özellikle Kuzey Avrupa bu konuda çok yol almış durumda. Dolayısıyla dünyada da sesli kitap uygulamalarından beklentiler ve bu uygulamaların birbirlerine benzerlikleri kolay erişilebilir bilgiler. Ancak Türk halkını ayrıştıran nüanslar var, bunları yakalamak ve ona göre hem deneyimde hem de içerikte çözümler sunmak bizim ayrışacağımız en temel husus. Sosyal uygulamaların kullanımında en üst sıralarda yer alan ülkelerden biriyiz. Çünkü paylaşmayı, anlatmayı, zaman zaman bunun havasını da atmayı seviyoruz. Bu yüzden Dinlebi'de 'Bas-Paylaş' özelliğini geliştirdik. Bunu yapan ilk ve tek uygulamayız. Şöyle ki, kitabı dinlerken işte en can alıcı yeri dediğiniz kısmı player'da tek tuşa basılı tutarak sesli kaydedebiliyor ve Instagram-Facebook hikayenizde doğrudan paylaşabiliyorsunuz."

Uygulamada bir kitap dinlerken "ortam sesi" de eklenebileceğini söyleyen Şallı, okuyucunun konusuna göre tren, deniz, yağmur, şömine gibi seslerle kendisini daha çok hikayenin içinde hissedebileceğini dile getirdi.

- "İçerik sayımızı çok hızlı artıracağız"



Şallı, platformun Türkiye'nin en önemli 20'den fazla yayıneviyle anlaşarak yayın hayatına başladığı bilgisini vererek, yayınevleri için çok cezbedici bir iş modeli oluşturduklarını ve içerik sayılarını hızlı bir şekilde artıracaklarını ifade etti.

Editoryal tercihlerine değinen Şallı, "Bu konuda belirli bir vizyon ve veri-merkezli yönelime elbette sahibiz. Fakat matbu sektördeki dağıtımcıların yaptığı hatalara da düşmek istemiyoruz. Bu sebeple daha egaliter, çoğulcu ve yayınevlerinin birikimi, sezgileri ve beyin gücünü de içerik kürasyonumuza dahil etme fırsatı sağlayan bir kurgu oluşturduk." dedi.

Şallı, şu anda yüze yakın seslendirme sanatçısıyla çalıştıklarını ve her birinin sektörel deneyim, ses rengi ve tınısı, okuma performansları gibi birçok kategoride puanlandırılarak üretim takviminde yer alan içeriklerle eşleştirildiğini belirtti.

Kitap seslendirmelerini kendi stüdyolarında gerçekleştirdiklerini belirten Şallı, seslendirme sürecini şöyle anlattı:

"Seslendirmen kitaba çalışmış olarak stüdyomuza geliyor, ses mühendisimiz teknik kayıt alma işlemini yönetirken, okuma koçumuz hem tonlamaları hem de metnin doğruluğunu kontrol ediyor ve seslendirme esnasında yorum veriyor. Biten ve birleştirilen kayıt bu süreçte hiç olmayan kalite kontrolcümüz tarafından ayrıca baştan dinleniyor. Hem teknik hem okuma yorumlarıyla gerekirse ilgili yerler için tekrar kayda giriliyor. Teknik anlamda elde ettiğimiz kayıtlar uluslararası standartlarda saklanıyor. Ancak tüm bunların ötesinde bizim önemsediğimiz konu kaydın doğallığını kaybetmemesi olarak öne çıkıyor."

- "Sesli kitaplar asla kitap okumanın alternatifi değil"

Şallı, sesli kitapların asla kitap okumanın bir alternatifi, basılı kitabın veya e-kitabın bir ikamesi olmadığına dikkati çekerek, "Biz hiçbir zaman bu şekilde görmedik ve çalışmalarımıza da bu şekilde yaklaşmıyoruz. Örneğin okumak isteyen ancak istediği kadar zamanını kitaba ayıramayan kentli insanın trafikte geçirdiği zamana değer katabiliyor uygulama." şeklinde konuştu.



Ücretsiz üye olarak 14 gün sınırsız kitap dinlemeye fırsat tanıyan, Türk ve dünya klasiklerinden yüzlerce eserin yer aldığı platformda, Stefan Zweig, Franz Kafka, Fyodor Dostoyevski, Sabahattin Ali'nin yanı sıra yeni nesil yazarlar da dinlenebiliyor.

Dinlebi'de Metin Belgin, Ahmet Mümtaz Taylan, Özgür Ozan, Mahmut Gökgöz, Oya Okar, Umut Tabak, Yağmur Ün, Eser Eyüboğlu, Yüsra Geyik gibi ünlü sanatçıların seslendirdiği kitaplar yer alıyor.









