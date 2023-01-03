“Dinin sesini susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!”
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın son dönemdeki açıklamalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "“Dinin sesini susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!” başlıklı yazısında çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:
Mehmed Akif Ersoy’un şiirinde bakın ne deniyor:
“Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!”
Ne güzel yazmış, bir asır önceden, hem o günü, hem bugünü.
Ne güzel söylemiş, bugünkü siyasetçilerin/gazetecilerin hemen her gün değişik senaryoları ile sahneledikleri oyunlar için:
“ ‘Bize efkâr-ı umûmiyyesi lazım Garb’in;
O da Allâh’ı bırakmakla olur’ herzesini,
Halka iman gibi telkîn ile, dînin sesini
Susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!..”
Somut örnekler mi?
Buyrun Sözcü’den başlayalım..
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