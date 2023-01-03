Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "“Dinin sesini susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!” başlıklı yazısında çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Mehmed Akif Ersoy’un şiirinde bakın ne deniyor:

“Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:

Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!”

Ne güzel yazmış, bir asır önceden, hem o günü, hem bugünü.

Ne güzel söylemiş, bugünkü siyasetçilerin/gazetecilerin hemen her gün değişik senaryoları ile sahneledikleri oyunlar için:

“ ‘Bize efkâr-ı umûmiyyesi lazım Garb’in;

O da Allâh’ı bırakmakla olur’ herzesini,

Halka iman gibi telkîn ile, dînin sesini

Susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!..”

Somut örnekler mi?

Buyrun Sözcü’den başlayalım..

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