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Siyaset Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!
Siyaset

Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 15:54:00 -
Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!

Gittiği camilerde görevli olmadığı halde namaz kıldıran, namazın ardından İmamoğlu propagandası yaparak dini siyasete alet eden Beylikdüzü Belediyesi’nde görevli Mustafa Demir’e müftülükten yasak geldi. Beylikdüzü Müftülüğü, siyasi propaganda yaptığı gerekçesiyle, sosyal medyada “İmamoğlu’nun imamı” olarak tanınan Mustafa Demir’in vakit namazı kıldırmasını yasakladı.

 yeniakit.com.tr 

2019’daki seçim sürecinde Yasin okuyan, ardından alkollü mekanlarda fotoğrafları çıkan, 2024 seçim sürecinde Ayasofya’da sabah namazı kılan, ardından Eyüpsultan Camii’ne karşı içkili davet düzenleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevresindeki tüm yandaşlarıyla birlikte doya doya dini siyasete alet ediyor.

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Utanmadan İslam dini üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nde işe soktuğu ve eski imam olduğu belirtilen Mustafa Demir’i gittiği her yerde yanında götürüyor.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Camilerde propaganda

Mustafa Demir, gittiği camilerde görevli olmamasına rağmen imam olup vakit namazı kıldırıyor. Namazın ardından İmamoğlu propagandası yaparak cemaate CHP’li İBB Başkanı’nı övüyor.

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Yasak geldi

Beylikdüzü Müftülüğü, Mustafa Demir’e karşı harekete geçti. Müftülükten ilçedeki camilere gönderilen yazıda, Demir’in görevli olmadığı halde vakit namazı kıldırmaması gerektiği vurgulandı. Akit’in ulaştığı müftülük kaynakları iddiaları doğruladı.

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