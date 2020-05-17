'Dini dizide oynayacak oyuncu Besmele çekmeyi bilmeli'

yeniakit.com.tr Dini ve tarihi dizi oyuncularının zaman zaman dini terimleri kullanırken yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.

Dini terimlerin geçtiği dizilerdeki karakterlerin dini ibareleri telaffuz ederken ve hatta besmele çekerken bile zaman zaman zorlandıkları görülüyor.

Oyuncuların senaryoyu okuyup, telaffuzunu bilmediği veya zorlandığı kelimeleri çalışmadan kamera karşısına geçmesi, bunu yönetmenin, senartistin veya bir süpervizörün düzeltmemesi eleştiri konusu oluyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Gürsel Uğurlu, yabancı bir ismi oynarken döktüren bir oyuncunun kültürümüzde yer alan bir ismi canlandırırken telaffuzdan dolayı bütün inandırıcılığını kaybetmesinden bahsetti. Uğurlu, dindar olmak zorunda olmasa da bir oyuncunun kendi kültürünün kelimelerine hakim olması gerektiğini, hatta konservatuvarda bu işin eğitiminin alınması gerektiğini ifade etti.

Hristiyan oyuncuların sahabeyi canlandırdığı Çağrı filmini hatırlatan Uğurlu, "Marifet oyuncularda mı yönetmende mi acaba? Bütün bu söylediklerim, içinde dindar bir karakterin bulunduğu bütün diziler için geçerli maalesef. İlgilisinin dikkatine." ifadelerini kullandı.