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Gündem Dini bütün Ali Babacan, Turgay Yıldız'ın ölümü ile yasa boğuldu! Allah'tan Rahmet diledi
Gündem

Dini bütün Ali Babacan, Turgay Yıldız'ın ölümü ile yasa boğuldu! Allah'tan Rahmet diledi

Dini değerleri aklınca tiye alarak 'mizah' yapan Turgay Yıldız'ın ölümü, sol mahalle ile birlikte dini bütün Ali Babacan'ı da yasa boğdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:33:00 - 2021-07-22 22:41:30
Dini bütün Ali Babacan, Turgay Yıldız'ın ölümü ile yasa boğuldu! Allah'tan Rahmet diledi

 Yeniakit.com.tr 

Firari suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in 'Paramount Hotel' iddialarının ardından dini değerleri aklınca tiye alan Turgay Yıldız, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü, sol mahalle ile birlikte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da yasa boğdu.

Dini bütün Babacan yasta!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babacan, İslam'ı tiye alan Yıldız için Rahmet duası ederek, şu ifadeleri kullandı: "Ara ara mizah videolarını izlediğim, kısa süre önce de bir mülakatına rastlayıp ilgiyle dinlediğim değerli tiyatro sanatçısı TurgayYıldız ‘ın vefatından üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

'Çok çirkin ifadeler kullanmıştı'

Bu sabah ölen Turgay Yıldız, hazırladığı 'mizah' videosunda şu çirkin ifadeleri kullanmıştı:

"Her şeyin bir sahibi var hacım. Siz böyle konuşup duruyorsunuz ama her şeyin sahibi yüce yaradan. Rezevasyonu ona yaptıracağım artık. Allah'ım diyeceğim orada bir hafta kalmak istiyorum bana müsaade eder misin diyeceğim?"

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