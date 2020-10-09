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Spor Dingi eğitmeni ve öğreticisi kursu Tekirdağ'da düzenlenecek
Spor

Dingi eğitmeni ve öğreticisi kursu Tekirdağ'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:18:15 -
Dingi eğitmeni ve öğreticisi kursu Tekirdağ'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, dingi eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursunu Tekirdağ'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurs, 23-27 Kasım tarihlerinde, Süleymanpaşa Yelken İhtisas Kulübü'nde eğitmen Berk Uzel tarafından verilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 gün video konferans yöntemiyle çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde planlanan kursa başvurular, 19 Kasım Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

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