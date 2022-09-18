Dindarları katil gösteren Cumhuriyet yazarı İslam'ı hadsizce böyle hedef aldı!

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Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, şeriatı hedef aldığı yazısında dindarları katil gibi gösterdi.

Fuhuş, cinayet ve tecavüz, yaşam tarzını benimsediği laik çevrelerde; barlarda, pavyonlarda, gazinolarda, gece kulüplerinde yaşanırken Kalkandelen, "Şeriat bir kadının daha canını aldı!" başlığıyla Müslüman kesimi hedef aldı.

İslam dinini hedef aldı

'Siyasal İslam' adı altında İslam'a kimlik uyduran Kalkandelen, genç kızları baba ocağından sokaklarda fuhşa çağıran eski Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ün izinden giderek "Siyasal İslam budur; yaşam tarzınıza, kimliğinize, cinsel yöneliminize, düşüncelerinize, inancınıza karışır. Siyasal İslam budur; erkeği “efendi” ya da “sahip”, kadını “köle” gibi görür." şeklinde söylemlerde bulundu.

İşte Kalkandelen'in kullandığı haddi aşan ifadeler:

Siyasal İslam işte budur; sokaklarda dövülen, itilip kakılan, hakaret edilen, yerlerde sürüklenen kadınlar gösterir size.

Siyasal İslam budur; “din adına” kadınları ve farklı düşünenleri katlettirir.

Siyasal İslam budur; yaşam tarzınıza, kimliğinize, cinsel yöneliminize, düşüncelerinize, inancınıza karışır.

Siyasal İslam budur; erkeği “efendi” ya da “sahip”, kadını “köle” gibi görür.

Siyasal İslam budur; yobazlığı şahlandırırken yaşam sevincini öldürür.

Siyasal İslam budur; din tüccarları kesesini doldururken, yoksul halkı sömürür.

Siyasal İslam budur; ahlakı kadınların saçı ve bedeni üzerinden tanımlarken katilleri, tecavüzcüleri, soyguncuları korur.

Laiklik, işte bunlara karşı var! Bu yobazlığı, kadını erkekten aşağı gören gericiliği önlemek için var.

Kadının toplumsal hayatta hak ettiği saygınlığı elde etmesi için var.

Yasaların referanslarını dinden değil, evrensel hukuk normlarından alması için var.

Halkın kimsenin “tebaası” değil, bu ülkenin eşit yurttaşları olması için var.

Devlet, kimseye inanç, düşünce, yaşam tarzı, cinsel yönelim üzerinden müdahale edemesin diye var.

Laiklik, insanca çağdaş bir yaşam için var.

Her şeyden önce kadınlar için var!

Bakmayın siz, “Burkanın karanlığını seviyorum” diyerek Fransa’dan gazel okuyan sosyolog unvanlı Nilüfer Göle gibilere, “burka” ile simgelenen karanlık, Mahsa Amini gibi kadınları yaşarken hapseden ve bir gün canını da alan karanlıktır.