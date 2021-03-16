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Spor Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic hakkında karar verildi
Spor

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic hakkında karar verildi

Dinamo Zagreb'in Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesi şok karar basına düştü. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hapis cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:53:00 -
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic hakkında karar verildi

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve kararın ardından istifa etti.

Dinamo Zagreb'in Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için yaptığı hazırlıklar, teknik direktör Zoran Mamic'in aldığı cezanın ardından kargaşaya dönüştü.

Mamic ve kardeşi Zdravko, 2018'de yapılan yolsuzluk suçlamalarından aklanamadı. Hırvatistan yüksek mahkemesi Pazartesi günü ilk kararları onadı

İstifasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamic, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine Damir Krznar getirildi.

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