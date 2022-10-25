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Spor Dinamo Zagreb-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Dinamo Zagreb-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Dinamo Zagreb ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 14:37:00 -
Dinamo Zagreb-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Dinamo Zagreb ile Milan bu akşam karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Dinamo Zagreb-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Dinamo Zagreb-Milan maçı bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. KarşılaşmaExxen ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.

Dinamo Zagreb-Milan muhtemel 11’ler:

Dinamo Zagreb: Livakovic; Ristovski, Peric, Sutalo; Misic; Moharrami, Ademi, Ljubicic, Ivanusec; Orsic, Petkovic

Milan: ​Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

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