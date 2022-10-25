Dinamo Zagreb-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Dinamo Zagreb ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Dinamo Zagreb ile Milan bu akşam karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Dinamo Zagreb-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Dinamo Zagreb-Milan maçı bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. KarşılaşmaExxen ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.
Dinamo Zagreb-Milan muhtemel 11’ler:
Dinamo Zagreb: Livakovic; Ristovski, Peric, Sutalo; Misic; Moharrami, Ademi, Ljubicic, Ivanusec; Orsic, Petkovic
Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud