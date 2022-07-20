Dinamo Kiev - Fenerbahçe muhtemel kadro: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Dinamo Kiev maçı Fenerbahçe kadrosu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı oynayacak temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. mücadelesine çıkacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 20 Temmuz Çarşamba TSİ 21.00'de karşılaşacak. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Dinamo Kiev maçı Fenerbahçe kadrosu!

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Pelkas, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."