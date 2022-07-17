Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı hangi gün? Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçların ne zaman oynanacağını, turun ilk maçının hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev eşleşti. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Dinamo Kiev ile Fenerbahçe 20 Temmuz Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak. Mücadele Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Turun rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da 20.00'de oynanacak.