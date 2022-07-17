  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı hangi gün? Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçların ne zaman oynanacağını, turun ilk maçının hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:06:00 -
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev eşleşti. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe 20 Temmuz Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak. Mücadele Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle  Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Turun rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da 20.00'de oynanacak.

Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?
Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?

Spor

Süper Lig maçları ne zaman? Maçlar ne zaman başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23