Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler yalnızca ligde değil Avrupa’da da iyi bir yıl geçirmenin planlarını yapıyor. Bu noktada Fenerbahçe’nin ilk engeli Dinamo Kiev…. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe turu atlarsa kimle karşılaşacak?

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe 20 Temmuz Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak. Mücadele Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Turun rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde eşleşeceği rakip belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.