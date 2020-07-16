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Spor

Dinamo Bükreş'in maçı, koronavirüs nedeniyle ikinci kez ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:34:10 -
Dinamo Bükreş'in maçı, koronavirüs nedeniyle ikinci kez ertelendi

ANKARA (AA) - Romanya 1. Futbol Ligi'nde Dinamo Bükreş'te yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle takımın Chindia Targoviste ile oynayacağı karşılaşma ikinci kez ertelendi.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dinamo Bükreş'te 6 oyuncuda yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve Chindia Targoviste ile oynayacağı ligdeki play-off karşılaşmasının ikinci kez ertelendiği belirtildi.

İki takım arasında geçen ay oynanması planlanan karşılaşma, yine Dinamo Bükreş takımında yaşanan virüs vakaları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Dinamo Bükreşli oyuncu ve teknik ekip karantinaya alınırken, sonraki testlerde çıkan sonuca göre maçın tarihi yeniden belirlenecek.

Salgın nedeniyle mart ayında ertelenen Romanya 1. Futbol Ligi maçlarına, geçen ay yeniden başlanmıştı.

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