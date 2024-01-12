Dinamit patlatıp mahalleyi salladılar Ekrem giderayak mahalleyi havaya uçuruyordu

Pendik Kaynarca'daki İBB'ye bağlı metro şantiyesinde geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında meydana gelen dinamit patlaması ile çevredeki ev ve iş yerleri zarar gördü. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların duvarlarında, kolonlarında ve bazı iş yerlerinin camlarında hasar oluştu. Mahalle halkı duruma tepki gösterdi.

"Deprem şiddetinde bir patlama oldu"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Süt, "2 senedir süren bir patlama var burada. Saat 18.00 -18.30 civarı 3.5, 4.0 şiddetindeki deprem şeklinde bir patlama oldu. Şikayetçiyiz ama bu patlamada resmen sokağa döküldük. Deprem hissi oluşturdu. Kolonlarımız patladı. Geceleri uyuyamaz olduk. Psikolojimiz alt üst oldu. Kendi mahallemin, kendi sokağımın evinde, kendi evimde yaşayamaz oldum. Büyük bir sorun var çözülmesini istiyorum ben." dedi.

"Mahalle olarak panik haldeyiz"

Diğer mahalle sakini Osman Karakaya, "Sürekli patlamalar ve 24 saat işçilerin çalışması... artık mahalle sakinleri olarak uyuyamaz olduk. Şikayetçiyiz ve son patlamalarda deprem mi oldu onu da anlayamadık. Mahalle olarak panik haldeyiz. Bir an önce buna bir çözüm bulunsun. İşe gidenler var, hastamız var. Ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Şikayetçiyiz buna bir çözüm bulunması lazım. 24 saat çalışma izinleri nereden çıkıyor, bu izni nereden alıyorlar? " şeklinde konuştu.



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"Balkonlarımıza çıkamaz olduk"

Jeneratörlerden gelen kirli dumanların da büyük rahatsızlık verdiğini belirten Osman Karakaya, "Bunun yanı sıra jeneratörden çıkan kirli dumanlar hepimizi rahatsız ediyor resmen zehir kokuyoruz. Balkonlarımıza çıkamaz olduk. Eşlerimiz çamaşırları asamaz oldu. Arabalarımız simsiyah oldu. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çevre binalarda büyük zayiatlar var"

Deprem şiddetinde bir patlama olduğunu ve civardaki binalarda büyük hasar meydana geldiğini belirten Yunus Emre Halik, "Akşam üzeri 18.30 - 40 civarlarında oldu. Biz komşularla beraber 3.5, 4.0 şiddetinde bir deprem zannettik. Bu Mermer dik bir vaziyetteydi. Patlamanın etkisiyle mermer devrildi. Evlerin içinde fayans kırılmaları mevcut. Binaların duvarlarında zararlar mevcut. Kolonlarda zararlar mevcut. Biz bundan mahalle sakinleri olarak şikayetçiyiz. 40 yıllık esnaf abilerimiz de şikayetçiler. "dedi.

Mahalle sakinlerinden Abdülbari Bulut, "Şu an mahalle sakinleri zaten evlerini dükkanlarını terk ediyorlar. Patlatmalar durmuyor. Kolonların patlamaları, evin içindeki duvarların yıkılmaları dahil bunların göz önüne alınması lazım. Ne yapacağımızı şaşırdık, sığınacak yerimiz de yok. Gece gündüz sabaha kadar çalışmalar devam ediyor. Ve insanlar bu çalışmalardan dolayı uyuyamıyor. Yetkililer geldi. Bize durmayacağız, devam edeceğiz tarzında konuşmalar yaptılar" dedi.