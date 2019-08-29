0553 313 94 23

Dinamik Pano gelecek yıl ihracat hedeflerini açıkladı

Dinamik Pano, 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
Dinamik Pano gelecek yıl ihracat hedeflerini açıkladı

Dinamik Pano, 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Göç, 2020 yılında işlerini biraz daha büyüterek 30 ülkeye açılarak 4 milyon euro ciro hedeflediklerini söyledi.



Yurtiçi ve ülke dışına pano ve kabin üreticimi yapan Dinamik Pano, 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı. Şirket, 2020 yılı için 30 ülkeye açılmayı ve yıllık cirosunu 4 milyon euroya çıkarmayı hedefledi.


Dinamik Pano Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Göç, konu ile ilgili değerlendirmesinde "2009 yılında kurduğumuz 4000 metrekare üretim alanına sahip tesisimizde, pano ve kabin imalatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin hemen hemen hepsine, yurt dışına, Avrupa, Kuzey Afrika,Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Afrika’ya ihracatlarımız var. Ürünlerimizi daha fazla yerlere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunacağımızı umuyoruz. İhracat üzerine çok yoğunlaşmış durumdayız” dedi.



"Bu tempo ile ihracat hedefini yakalarız"


15 çeşit ürün imalatı yaparak hem Türkiye geneline hem de yaklaşık 15 ülkeye gönderim yaptıklarını belirten Göç, "Hedefe ulaşmanın, bilinçli ve disiplinli bir çalışmayı zorunlu kılıyor. 2 sene içerisinde gerçekleştirmek üzere 2 hedefimiz vardı. Birincisi bu seneki hedefimiz 20 ülkeye ihracat yaparak 3 milyon euro ile seneyi kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. 2019 yılının ilk 6 ayında 1.2 milyon euroluk işlem gerçekleşti. Bu tempo ile gidilirse önümüzdeki aylarda sene sonu için konulan hedefi yakalarız. Bir diğer hedefimiz ise 2020 yılında işlerimizi biraz daha büyüterek 30 ülkeye açılmak, 4 milyon euro ciro sağlamak. İnançlı ve iyi giden bir sektör, bu açıdan mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi
    1. THY ile Oman Air arasındaki kod..
    2. Zonguldak İl Jandarma Alay..
    3. Başkan Altay: “Konyaspor’a destek..
    4. BEÜ’de Biyogeribildirim tedavisine..
    5. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne 16..
    6. Milletvekili Dülger’in 30 Ağustos..
    7. AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti..
    8. Esenyurt’ta telefoncuya tekme tokat..
    9. Türk Hava Kuvvetleri’nin uçuş ekibi..
    10. Bellona Kayseri Basketbol’da 8 oyuncu..
    11. Çanakkale'de 147 düzensiz göçmen..
    12. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    13. Türkiye’nin çobanları bu fuarda..
    14. Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
    15. 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı
    16. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
    17. Altun: “Vatan, millet ve bayrak..
    18. (Özel) Devletin en güzel..
    19. Şahin’den 30 Ağustos mesajı
    20. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    21. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    22. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    23. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    24. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    25. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    26. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    27. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    28. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    29. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    30. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı