Din görevlileri ve diyanet STK’ları yaraları sarmaya devam ediyor

Yeni Akit ANKARA

Orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken din görevlileri de yangını söndürme çalışmalarına ve yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Muğla Marmaris ve Bodrum'da ciğerlerimiz olan ormanları söndürmek için cansiperane mücadele veren görevlilere ve gönüllülere Marmaris ve Bodrum Şubelerimiz aracılığıyla yiyecek ve içecek ikramında bulunduk” ifadelerine yer verildi.