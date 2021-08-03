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Gündem Din görevlileri ve diyanet STK’ları yaraları sarmaya devam ediyor
Gündem

Din görevlileri ve diyanet STK’ları yaraları sarmaya devam ediyor

Orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken din görevlileri de yangını söndürme çalışmalarına ve yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Muğla Bodrum İlçe Müftülüğü din görevlileri, orman yangınlarına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek olurken, Türkiye Diyanet Vakfı da vatandaşlara yardım götürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 01:58:00 - 2021-08-03 01:59:33
Din görevlileri ve diyanet STK’ları yaraları sarmaya devam ediyor

Yeni Akit  ANKARA

Orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken din görevlileri de yangını söndürme çalışmalarına ve yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Muğla Marmaris ve Bodrum'da ciğerlerimiz olan ormanları söndürmek için cansiperane mücadele veren görevlilere ve gönüllülere Marmaris ve Bodrum Şubelerimiz aracılığıyla yiyecek ve içecek ikramında bulunduk” ifadelerine yer verildi.

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