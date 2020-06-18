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Aktüel

Dilovası’nda “Halk Ekmek” sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Oası’nın ortak çalışması sonucu il geneli ile bazı ilçelerde uygulanan Halk Ekmek satışı, Dilovası’nda da başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:53:43 -
Dilovası’nda “Halk Ekmek” sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Oası’nın ortak çalışması sonucu il geneli ile bazı ilçelerde uygulanan Halk Ekmek satışı, Dilovası’nda da başlıyor.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in daha önce yaptığı girişimler sonrası 7 Nisan’da Dilovası’nda başlaması beklenen halk ekmek satışları korona virüs sonrası durdurulmuştu. 1 Haziran’dan itibaren normal hayata geçilmesinin ardından Nisan ayında başlaması beklenen ancak ertelenen halk ekmek, Haziran ayı itibari ile Dilovası’nda satışa başlayacak.


Dilovası’nda 5 ayrı noktada satışı yapılacak halk ekmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından büfeler önceki gün yerleştirildi. Dilovası’nda Orhangazi, Mimar Sinan Caddesi ve Çok Programlı Lisesi karşısı, Diliskelesi Namık Kemal Parkı, Necmettin Erbakan Parkına kurulacak olan halk ekmek büfeleri vatandaşa ucuz ekmek ve unlu mamulleri satışı yapılacak. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Sosyal belediyeciliğin gereği olan halk ekmek projesinin ilçemizde başlaması maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için çok önemliydi. İnşallah beş ayrı noktada açılacak olan halk ekmek satış büfeleri ile dar gelirli vatandaşlarımıza büyük avantaj sağlamış olacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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