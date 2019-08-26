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Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız kazandı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in doğalgaz çalışmaları için ilgili doğalgaz firması ile yaptığı görüşmeden sonrası ilçede çalışmalar yeniden hız kazandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:32
Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız kazandı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in doğalgaz çalışmaları için ilgili doğalgaz firması ile yaptığı görüşmeden sonrası ilçede çalışmalar yeniden hız kazandı.


Dilovası’nda yapımı devam eden doğalgaz çalışmalarının hız kazanması için Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir harekete geçti. Projeyi üstlenen firma ile temas kuran Şayir, çalışmaların hızlandırılması yönünde istekte bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda yüklenici firma ilçedeki doğalgaz çalışmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Ülkemizde ve ilçemizde kullanımı her geçen gün yaygınlaşan doğalgaz kullanımı konusunda çalışmaların hızlanması için yetkililer ile yaptığımız görüşme sonrası alt yapı çalışmaları yeniden hızlanarak devam edecektir. İnşallah doğalgazsız ev kalmayacak” dedi.


Doğalgazın büyük bir kazanım olduğunu belirten Başkan Şayir, “Doğalgaz kullanımı hem ekonomik, hem de vatandaşımızın rahatlığı konusunda bü-yük nimetler sağlamaktadır. Doğalgazın yaygınlaşması ile ilçemizde çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için özellikle kış aylarında yakılan sobaların önüne geçilmiş oluyoruz ve evlerden çıkan soba dumanını bitirerek çevre kirliliğine engel olmuş oluyoruz. Kısacası ilçemizde ne kadar çok doğalgaz kullanımı artarsa hem halkımız hem de ilçemiz için büyük bir kolaylık sağ-lanmış olur. İlçemize gösterdikleri ilgiden dolayı üstlenici firma yetkililerine ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:32
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