Dilmen: Eğer bu pozisyon penaltı değilse...

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Gelişen Galatasaray atağında Garry Rodrigues, ceza sahası içinde rakibinden kurtulmak isterken, yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular Rodrigues'in çekilmesi nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem Alper Ulusoy pozisyonu devam ettirdi.

Pozisyonun devamında Erzurumspor korner kazandı ve hakem de oyunun durmasıyla Rodrigues'in pozisyonu için VAR odasıyla iletişime geçti. VAR odasından gelen bilginin ardından hakem pozisyonu devam ettirdi.

RIDVAN DİLMEN: "İYİ HAKEM DEĞİLSİNİZ"

Garry Rodrigues'in pozisyonunu değerlendiren Dilmen, "Garry Rodrigues'in penaltısında penaltıyı vereceksin ve bir de sarı kart göstereceksin. Allah aşkına, bir de VAR'a baktın. Sen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR'ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz." yorumunu yaptı.

MUSTAFA ÇULCU: "HAKEM NİYE İZLEMEDİ?"

Eski hakem Mustafa Çulcu da pozisyonun penaltı olduğunu söylerken; "Galatasaray'ın penaltısı badem oldu. Çıplak gözle net penaltı. Hakem VAR'dan daha net görmesine rağmen vermedi. VAR niye oyunu durdurdu, hakem niye izlemedi? VAR'ın varlığı da bu pozisyonda badem oldu" değerlendirmesinde bulundu.