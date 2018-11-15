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Dilmen: Asla 11 oyuncusu olmaz

Rıdvan Dilmen, Youtube kanalından taraftarların sorularını yanıtladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:33
Dilmen: Asla 11 oyuncusu olmaz

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Youtube kanalından taraftarların sorularını cevapladı. 'Futbolumuzu ayakta tutmalıyız' diyen Rıdvan Dilmen ''Fenerbahçe, ekonomik bir problemle karşılaştı ama geçen seneki kadronun vasat olduğu düşünüldü. O takım sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalamıştı ve Türkiye Kupası’nda final oynadı. Bu sezon ise Fenerbahçe’ye sabır gösterilmesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Ali Koç’un zaten bu konuda kredisi var. Ali Koç olmasaydı, ciddi kaoslar olurdu.Kulüplerin başına geçen her başkan ‘Enkaz aldık’ diyor. Kulüplerin borcu federasyon yetkilileri tarafından 3.5-4 milyar TL olarak açıklanmıştı. 'Artık puan silme cezası geliyor' da dediler.Spor Toto Süper Lig’de bir kulübe bile henüz ceza verilmedi ancak borçlar dörde katlandı.

''FUTBOLU AYAKTA TUTMAMIZ GEREKİYOR''
UEFA’yı ayda bir ziyaret ediyoruz. Biz kendi problemlerimizi kendi kriterlerimize uydurmalıyız. Futbolumuzu ayakta tutmak gerekir. Kademeli olarak borçlar düşürülür. Futbolumuz, Avrupa’nın sıradan liglerinden birine doğru gidiyor. Büyük kulüplerimizde kadro zafiyetleri gösteriyorlar.Yasa, kesinlikle şart ve kulüpler yasası içerisinde şahıslar da olmalı. Tabii o zaman başkan bulamazsınız.

''EREN İLK 11 OYUNCUSU OLAMAZ''
Eren Derdiyok’a profesyonellik anlayışı olarak 10 üzerinden 8 puan veririm. İki puan kırmamın sebebi ise çok sık sakatlanması.Ahlaklı, disiplinli ve görev verildiği zaman oynayan, verilmediği zaman sıkıntı çıkarmayan iyi bir yedek olur. İlk 11 oyuncusu asla olmaz. Galatasaray’ın farka giden maçlarına baktığımız zaman oynanan oyun, geniş alanda oynanan oyunlardı. Düşüşlerin sebeplerinden biri, yerleşik düzenle oynayan takımlara karşı Onyekuru ve Rodrigues’in problem çözememesi oldu.

''DAR ALANDA İŞ YAPAMIYORLAR''
Geçen sene hücum yapan Mariano’nun bu yıl yapamaması ve Nagatomo’nun sol ayağıyla orta yapamaması ve öndeki oyuncuların dar alanda iş yapamamasından dolayı bu sorunları yaşıyorlar. Galatasaray’ı diğer takımlar dar alanda sıkıştırmaya çalışıyor. Rodrigues’i ise alan savunması ile durduruyorlar. Kontra atak ile sonuç almaya çalışıyorlar. Artık set oyunları kaleciden başlıyor. 4-4-2 değil, kaleci ile başlamak lazım.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:33
  1. rıdvan dilmen
  2. eren derdiyok

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