0553 313 94 23

Dillere destan fırın sütlaç nasıl hazırlanır?

Yaz-kış hem leziz hem de hafif bir tatlı yemek istiyorsanız; fırın sütlaç şahane bir alternatif olacaktır. Fırın sütlacı dilerseniz bol fındıklı dilerseniz de dondurmayla birlikte yiyebilirsiniz. İşte, damak çatlatan fırın sütlaç tarifi...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:34
Dillere destan fırın sütlaç nasıl hazırlanır?

Beslenme uzmanları tatlılar konusunda sandığınız kadar katı değil. Diyet yapanlar için şeker oranı az tatlılar tavsiye edilirken, ideal kilosunda bulunanlara özellikle sütlü tatlılar öneriliyor. Sütlü tatlı denildiğinde ise akla öncelikle sütlaç geliyor. Malum bebeklikten itibaren farklı tariflerle karşımıza gelen ve tadına aşina olduğumuz bu tatlıyı yaz aylarında dondurma eşliğinde tüketebiliriz. Evde yaptığınız sütlaçlarda başarılı sonuçlar elde edemiyorsanız; kağıdı, kalemi hazırlayın ve bu harika tarifi not edin.

Fırın sütlaç

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı su

 Pirinçleri güzelce yıkayıp, 2 su bardağı su ile haşlayın.

Pirinçler yumuşayınca tencereye sütü ve vanilyayı ilave edin.

Süt kaynayınca bir kepçe alıp nişastayı açın.

Sütle karıştırdığınız nişastayı tencereye ilave edip güzelce karıştırın.

Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Ardından sütlacı ısıya dayanıklı kaselere boşaltın.

Kaselerin dizili olduğu tepsiye soğuk su dökün.

Sütlaçları 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında son durum
    1. Kara yollarında son durum
    2. Ankara Motosiklet Festivali’nde yer..
    3. Yurtta hava durumu
    4. Dillere destan fırın sütlaç nasıl..
    5. Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon’a..
    6. Kara yollarında durum
    7. Sincan Belediyesinin mutlu günü
    8. Otomobil önce hafif ticari araca,..
    9. Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı..
    10. Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı
    11. Başakpınar’da yeni teknik kadro işbaşı..
    12. Klasman Terfi kursuna Kayseri’den..
    13. Babasıyla tartışıp tarlayı terk eden..
    14. Kaybolan cüzdanına üzülmüştü,..
    15. Cezaevinden izinli çıkıp 2 kişiyi..
    16. Eşinden ayrılıp bunalıma girince..
    17. Ceyhan’da sahte içki operasyonu
    18. Bodrum konserleri
    19. Venezuela'da hükümet ile muhalefet..
    20. Anadolujet, İzmir-Ankara uçuşunu arıza..
    21. 08.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    22. Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
    23. Manisa'da zihinsel engelli kişi için..
    24. Otomobil beton duvarlar arasına..
    25. Başkent polisinden "Dalavereciler"..
    26. Mısır'da yatırım yapan yabancılara..
    27. ‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi.....
    28. Küçükçekmece'de 20 düzensiz göçmen..
    29. Dur ihtarına uymayan polisten kaçarken..
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "İBB'deki borç" iddiasına cevap!
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "İBB'deki borç" iddiasına cevap!
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    İstanbul kültür sanatta halay çekecek! Şehir Tiyatroları youtuber yetiştirecek
    İstanbul kültür sanatta halay çekecek! Şehir Tiyatroları youtuber yetiştirecek
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek