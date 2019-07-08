Dillere destan fırın sütlaç nasıl hazırlanır? Yaz-kış hem leziz hem de hafif bir tatlı yemek istiyorsanız; fırın sütlaç şahane bir alternatif olacaktır. Fırın sütlacı dilerseniz bol fındıklı dilerseniz de dondurmayla birlikte yiyebilirsiniz. İşte, damak çatlatan fırın sütlaç tarifi...

Beslenme uzmanları tatlılar konusunda sandığınız kadar katı değil. Diyet yapanlar için şeker oranı az tatlılar tavsiye edilirken, ideal kilosunda bulunanlara özellikle sütlü tatlılar öneriliyor. Sütlü tatlı denildiğinde ise akla öncelikle sütlaç geliyor. Malum bebeklikten itibaren farklı tariflerle karşımıza gelen ve tadına aşina olduğumuz bu tatlıyı yaz aylarında dondurma eşliğinde tüketebiliriz. Evde yaptığınız sütlaçlarda başarılı sonuçlar elde edemiyorsanız; kağıdı, kalemi hazırlayın ve bu harika tarifi not edin. Fırın sütlaç Malzemeler: Yarım su bardağı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su Pirinçleri güzelce yıkayıp, 2 su bardağı su ile haşlayın. Pirinçler yumuşayınca tencereye sütü ve vanilyayı ilave edin. Süt kaynayınca bir kepçe alıp nişastayı açın. Sütle karıştırdığınız nişastayı tencereye ilave edip güzelce karıştırın. Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın. Ardından sütlacı ısıya dayanıklı kaselere boşaltın. Kaselerin dizili olduğu tepsiye soğuk su dökün. Sütlaçları 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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