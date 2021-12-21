  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Dilipak'tan Muharrem Sarıkaya tepkisi! 'Basın tarihimize bir kara leke olarak düştü!'
Medya

Dilipak'tan Muharrem Sarıkaya tepkisi! 'Basın tarihimize bir kara leke olarak düştü!'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Abdurrahman Dilipak, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanına "tokat" atmasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:17:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanına "tokat" atmasını değerlendiren Dilipak, "Olay sokak ya da mahalle kavgası değil. Bu olay basın tartihimize bir kara leke olarak düştü." dedi.

Dilipak, eleştirilerine şöyle devam etti:

"Tabi tek kara leke değil. Medya tetikçisi gazeteciler mi dersiniz, kalemini iş adamlarına ya da siyasetçilere kiraya veren gazeteciler mi dersin... Eskiden 'gazete yazdı' deyince bunun bir ciddiyeti vardı. Ama şimdi 'gazete yazdı' deyince, 'kimin gazetesiymiş, kim yazmış, ne yazmış?' diye soruyorlar. Çünkü parayı veren düdüğü çalıyor." 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay