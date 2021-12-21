Dilipak'tan Muharrem Sarıkaya tepkisi! 'Basın tarihimize bir kara leke olarak düştü!'

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanına "tokat" atmasını değerlendiren Dilipak, "Olay sokak ya da mahalle kavgası değil. Bu olay basın tartihimize bir kara leke olarak düştü." dedi.

Dilipak, eleştirilerine şöyle devam etti:

"Tabi tek kara leke değil. Medya tetikçisi gazeteciler mi dersiniz, kalemini iş adamlarına ya da siyasetçilere kiraya veren gazeteciler mi dersin... Eskiden 'gazete yazdı' deyince bunun bir ciddiyeti vardı. Ama şimdi 'gazete yazdı' deyince, 'kimin gazetesiymiş, kim yazmış, ne yazmış?' diye soruyorlar. Çünkü parayı veren düdüğü çalıyor."