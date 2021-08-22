Dilipak'tan çarpıcı sözler: Erdoğan'a büyük tuzak!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Gazeteci Melih Esat Açıl'ın Youtube kanalında PCR testi zorunluluğuyla birlikte vatandaşların aşıya zorlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yasalara göre hakların şekil alamayacağını ifade eden Dilipak, temel insan hakları ilkelerine göre yasaların şekil alması gerektiğine vurgu yaparak "Eğer insanlar bir nokta haklarından taviz veriyorsa bunun arkası gelir. Bir kişiye yapılan haksızlık nasıl bütün topluma yöneltilmiş bir tehditse temel haklara yönelik tehditlerin sınırların aşılması halinde bunun nerede duracağını kestirmek mümkün olmayabilir. Bir ülkede birileri her şeyi yasayla düzenleyebileceğini, polis gücüyle icra edebileceğini sanıyorsa, o ülkenin adı hukuk devleti değil kanun devletidir, polis devletidir." diye konuştu.

"Milletle inatlaşarak millete rağmen siyaset yapılamaz" diyen Dilipak, "Nezleyseniz bile, azıcık ateşiniz varsa sizi kovid diye evinize hapsedecekler. Yargısız infaz yapacaklar." diye konuştu.