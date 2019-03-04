Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır! Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Akit TV'de canlı yayınlanan Derin Gerçekler programında "Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır" açıklamasında bulundu.

yeniakit.com.tr Akit TV'de gazeteci Bülent Deniz'in sunduğu Derin Gerçekler programında konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, halifeliğin kaldırılmadığını ve şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunduğunu söyledi. Kutsal emanetlerin Türkiye'de bulunmasına dikkat çeken Dilipak, "Halifelik kaldırılmadı" dedi ve "Başkanlık sistemiyle beraber Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır" açıklamasında bulundu.

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