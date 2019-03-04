0553 313 94 23

Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Akit TV'de canlı yayınlanan Derin Gerçekler programında "Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır" açıklamasında bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:28
Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!

 yeniakit.com.tr 

Akit TV'de gazeteci Bülent Deniz'in sunduğu Derin Gerçekler programında konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, halifeliğin kaldırılmadığını ve şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunduğunu söyledi.

Kutsal emanetlerin Türkiye'de bulunmasına dikkat çeken Dilipak, "Halifelik kaldırılmadı" dedi ve "Başkanlık sistemiyle beraber Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır" açıklamasında bulundu. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:28
  1. Derin Gerçekler
  2. Halifelik
  3. Akit TV

YORUM YAZ

  • AngaralıAngaralı18 dk önce
    DOĞRU

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz!
  1. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı:..
  2. Altay-Balıkesirspor Baltok maçının..
  3. Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı
  4. Binalı Yıldırım: ”Büyükçekmece..
  5. Ukrayna’da Türklerin yaşadığı evde..
  6. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a..
  7. Guaido, Venezuela’ya döndü
  8. Çocukların yüzünü güldüren Bir Çocuk..
  9. Arnavutköy'deki silahlı kavgayla..
  10. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
  11. "Yılın Otomobili" Jaguar I-PACE oldu
  12. Başkan Erdoğan Bartın Valiliğini..
  13. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
  14. Dilipak'tan canlı yayında bomba..
  15. Rusya'daki sabit varlıklara yatırım..
  16. Mustafa Denizli rahatsızlandı
  17. "Üreten herkese destek olma sözü..
  18. Mustafa Denizli kimdir kaç yaşındadır?
  19. "Türk madenciliği sessiz bir devrim..
  20. Sakarya'da yakalanan cinayet zanlısı..
  21. 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
  22. Arap ülkelerinin bakanları Tunus’ta..
  23. Irak, İran'dan yıl sonuna kadar..
  24. Komşuda çıkarılan af sonucu 40 bin..
  25. Avcılar’da fenerli deprem farkındalık..
  26. Erdoğan'dan "Mavi Vatan 2019..
  27. Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nden..
  28. "Orman varlığını artıran nadir..
  29. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  30. Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk