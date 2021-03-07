Dilipak, ibadet şuuru olmayan Müslümanlara seslendi: 'Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Bizim iman ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyp anlamamız gerekiyor." diyen Dilipak, "Bilmediğimiz şeye nasıl İman edebiliriz ki? İşte o zaman birileri bize din diye birtakım hurafeler öğretiyor. Mesela ortaya FETÇÖ gibi yapılar çıkıyor. İnsanlar nereye bile gittiklerini bilmeden arkasına takılıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok'

İslam Dini'nin farzlarından beş vakit namaza dikkat çeken Dilipak, "Müslümanlar günde kırk defa Fatiha Suresi'ni okuyor. Ama çoğu kişi Fatiha'nın anlamını bilmiyor. Böyle Müslümanlık olmaz. Allah'ın dini yeri, göğü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din ise karı-koca arasındaki ihtilafı bile çözemiyor. Bizim yeniden Müslüman olmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Dilipak, uyarılarına şöyle devam etti:

"Yeniden iman etmemiz gerekiyor. Allah'ın bize yüce Kur'an'da öğrettiği gibi. Peygamber'in (SAV) yaşadığı gibi. Bilim adamı dediğimiz bazı kişiler ruh sağlığından bahsediyorlar. Ruh Sağlığı hastaneleri de var. Oysa ki ruh hiçbir zaman hasta olmaz."

'Yeniden Allah'ın dinine dönmek zorundayız'

"Binlerce yıl önce yaşamış İslam ya da gelecekte yaşanacak İslam'ı değil, bugün yaşamamız gereken İslam'ı akletmemiz gerekiyor. Çünkü biz bugün yaşıyoruz ve bugün imtihan oluyoruz. Geçmişin bilgi birikimi ve geleceğin umuduyla bugünümüzü yeniden tanımlamak zorundayız. Ama üniversiteler bunu öğretmiyorlar. Okullarda Din dersleri ahlak bile değil. Bir geleneği anlatıyorlar bize. Bunun için benim yayımlanmış 65 kitabımdan birisi, 'bu din benim dinim değil' adında. Biz yeniden Allah'ın dinine dönmek zorundayız."

'Şeytan sizi Allah ile aldatmasın'

"Bizi göreni duyan, bilen bir hüküm sahibi Allah var. Eğer O'nun rızasının tecellisinin vesilesi olursak kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah, bizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek istiyor. Yoksa başkalarının sahip olduğu imkanları ele geçirmek için ya da saçımıza örttüğümüz örtüler, uzattığımız sakallarla Cennet'e ulaşacağımızı zannediyorsak bu şeytanın bize söylediği yalandan başka bir şey değil. Sakın şeytan sizi Allah ile aldatmasın."