Dilipak, FOX TV'deki rezaleti böyle değerlendirdi! 'Yeryüzüne geri dönen şeytan meydan okuyor'

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Birçok ülkede "Masked Singer" adı ile yayınlanan şarkı yarışması programının devşirme versiyonu "Maske Kimsin Sen?" adlı yapım, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX TV ekranında yayınlandı. Programda "show" adı altında "pagan ve satanist" sembolleri işlendi.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, FOX TV ekranındaki rezaleti değerlendirdi. "Şeytan meydan okuyor. Yeryüzüne geri dönüyor. Aslında zaten yeryüzündeydi ama bunu görünmeden yapıyordu." diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"Şeytan zaten ilk başlangıçta Hz. Adem'e yeryüzünde bir cennet ve ebedi hayat vadetmişti. Şimdi tekrar yeryüzüne döndü. Ademoğullarının, ahir zaman Peygamberinin (SAV) ümmeti olan topluluğuna yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vadediyor."

Programdaki rezlatten bazı kareler



