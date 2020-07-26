Dilipak da paylaştı! Hilafet çağrısı: Şimdi değilse ne zaman!
Gerçek Hayat dergisi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaparak "Şimdi değilse ne zaman!" ifadelerini kapağına taşıdı.
Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet çağrısı' yaptı.
Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı. Derginin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verildi.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da derginin kapağını Twitter hesabından paylaştı.
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