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Dilipak: Bu tarihte ilk kez oluyor

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hareketlilikle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:25:00 - 2020-08-08 22:42:50
Dilipak: Bu tarihte ilk kez oluyor

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı.

"Donanmamızın; Karadeniz filosu Marmara'dan Ege'ye çıkış yaptı. NATO görev gücünde dünyanın çeşitli denizlerinde görevli tüm savaş gemilerimiz de Doğu Akdeniz ve Ege denizine çağırıldı yoldalar." ifadelerini kullanan Dilipak, tweetinin devamında "Bu tarihte ilk kez olmakta! Bu donanmamız için en büyük kırmızı alarm seviyesi." dedi.

İşte o tweet:

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