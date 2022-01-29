  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Diler Saraç kimdir? Diler saraç öldü mü, hastalığı neydi?
Medya

Diler Saraç kimdir? Diler saraç öldü mü, hastalığı neydi?

Diler Saraç oynadığı filmler diziler | Yeşilçam oyuncularından Diler Saraç 85 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından pek çok kişi 'Diler Saraç kim?' sorusunun cevabını paylaştı. Peki, Diler Saraç'ın hastalığı ne?

Yeniakit Publisher
2022-01-29 09:40:00 -
Diler Saraç kimdir? Diler saraç öldü mü, hastalığı neydi?

Diler Saraç 85 yaşında hayatını kaybetti. Saraç'ın kızı Flora Trakyalı, "Canım annem Diler Saraç’ı biraz önce kaybettik… Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Diler Saraç kimdir? Diler saraç öldü mü, hastalığı neydi?

Diler Saraç 1937'de İzmir'de dünyaya geldi. Karşıyaka Lisesi'ni bitiren Saraç, 1962 yılında Ses Dergisi'nin Artist Yarışmasına katıldı ve kariyerine adım attı. 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Bir süredir kanser tedavisi gören Diler Saraç 28 Ocak 2022’de yaşamını yitirdi.

Diler Saraç'ın rol aldığı bazı filmler şöyle:

Sahipsizler

Yayla Kızı

Zafer Kartalları

İnsanlık Ölmedikçe

Korkusuz Kabadayı

Zorlu Damat

Binbir Gece Masalları

Bücür

Sahtekar

Sezercik Küçük Mücahit

Aşk-ı Memnu

Maden Dağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay