Diler Saraç kimdir? Diler saraç öldü mü, hastalığı neydi?
Diler Saraç oynadığı filmler diziler | Yeşilçam oyuncularından Diler Saraç 85 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından pek çok kişi 'Diler Saraç kim?' sorusunun cevabını paylaştı. Peki, Diler Saraç'ın hastalığı ne?
Diler Saraç 85 yaşında hayatını kaybetti. Saraç'ın kızı Flora Trakyalı, "Canım annem Diler Saraç’ı biraz önce kaybettik… Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.
Diler Saraç kimdir? Diler saraç öldü mü, hastalığı neydi?
Diler Saraç 1937'de İzmir'de dünyaya geldi. Karşıyaka Lisesi'ni bitiren Saraç, 1962 yılında Ses Dergisi'nin Artist Yarışmasına katıldı ve kariyerine adım attı. 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü.
Bir süredir kanser tedavisi gören Diler Saraç 28 Ocak 2022’de yaşamını yitirdi.
Diler Saraç'ın rol aldığı bazı filmler şöyle:
Sahipsizler
Yayla Kızı
Zafer Kartalları
İnsanlık Ölmedikçe
Korkusuz Kabadayı
Zorlu Damat
Binbir Gece Masalları
Bücür
Sahtekar
Sezercik Küçük Mücahit
Aşk-ı Memnu
Maden Dağı