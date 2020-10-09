Dilenen aileyi lüks arabada gören vatandaş isyan etti: Utanmıyor musunuz siz?

İnsanların duygularını sömürerek geçimini sağlayan dilencilerin lüks yaşamı bir kez daha gözler önüne serildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, trafik ışıklarında dilenen bir ailenin biraz sonra lüks otomobil içinde yolculuk etmesi, buna şahit olan bir vatandaşı çıldırttı.

"Köpek bile havlıyor size"

Çocuklarıyla beraber az önce dilenen aileyi lüks araçlarının içinde gören motosikletli şahıs tepki gösterirken o anları videoya aldı. Dilenci aile ise videoya alındığını bile bile şahsın, "Utanmıyor musunuz? Az önce dilenenlere de bir bak. Köpek bile havlıyor size" sözlerine gülerek karşılık verdi.