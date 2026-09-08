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Yerel Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
Yerel

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Yeniakit Publisher
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Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir kadın dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti. Şüphelinin üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64 bin 855 TL nakit para bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde kentte yoğunluğun olduğu noktalarda dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli kadının üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64 bin 855 TL nakit para ele geçirildi.

"İyi niyetinizi istismar eden kişilere para vermeyin"

Şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dilencilik faaliyetlerine geçit yok. Ekiplerimizce dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden 64 bin 855 TL nakit para çıktı. İyi niyetinizi istismar eden kişilere para vermeyin, dilencilik faaliyetlerini ALO 153’e bildirin" ifadelerine yer verildi.

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