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Ekonomi
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Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

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Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

Hububat piyasasında fiyat hareketliliği sürüyor. 8 Eylül 2026 tarihli piyasa verilerine göre buğdayda kaliteye bağlı olarak kilogram fiyatı 20 TL sınırına yaklaşırken, arpa 13 TL'nin, mısır ise bazı işlemlerde 17 TL'nin üzerinde fiyat gördü. İşte buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar ve hububat ürünlerinde son rakamlar...

#1
Foto - Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

Hasat döneminin ardından üreticilerin yakından takip ettiği hububat fiyatlarında yeni rakamlar ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli hububat işlem merkezlerinden Konya'daki 8 Eylül 2026 tarihli verilere göre özellikle kaliteli ekmeklik buğdaydaki yüksek fiyatlar dikkat çekti.

#2
Foto - Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

Hasat döneminin ardından üreticilerin yakından takip ettiği hububat fiyatlarında yeni rakamlar ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli hububat işlem merkezlerinden Konya'daki 8 Eylül 2026 tarihli verilere göre özellikle kaliteli ekmeklik buğdaydaki yüksek fiyatlar dikkat çekti.

#3
Foto - Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

BUĞDAYDA 20 TL SINIRI! 8 Eylül 2026 tarihli Konya piyasası verilerine göre 1. grup beyaz sert ekmeklik buğday 19,022 TL ile 19,990 TL/kg arasında işlem gördü. Bu grupta ortalama fiyat 19,4979 TL/kg olarak kayıtlara geçti. grup kırmızı sert ekmeklik buğdayda ise fiyat 18,507 TL ile 19,325 TL/kg arasında oluşurken ortalama 19,1487 TL/kg oldu. 2. grup kırmızı sert ekmeklik buğdayda ortalama fiyat 18,3449 TL, 3. grupta ise 17,6576 TL olarak gerçekleşti. Makarnalık buğdayda da kaliteye göre önemli fiyat farklılıkları görüldü. 2. grup makarnalık buğday 17,501-18,008 TL/kg aralığında işlem görürken ortalama fiyat 17,5644 TL oldu. 3. grup makarnalık buğdayda ise ortalama 17,101 TL/kg olarak kaydedildi.

#4
Foto - Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

Arpa piyasasında da 13 TL'nin üzerindeki rakamlar dikkat çekiyor. 1. grup arpada kilogram fiyatı 13,695 TL ile 13,809 TL arasında değişirken ortalama fiyat 13,7718 TL oldu. grup arpada ise 13,601-13,801 TL/kg aralığında işlemler gerçekleşti ve ortalama fiyat 13,6978 TL olarak kaydedildi. TÜRİB göstergesinde arpanın güncel değeri ise 13,09 TL/kg seviyesinde bulunuyor. Günün dikkat çeken ürünlerinden biri de mısır oldu. Konya'daki işlemlerde 2. grup mısır 17,001 TL/kg seviyesinden işlem gördü. Standart dışı mısırda ise fiyatlar 15,253 TL ile 17,062 TL/kg arasında değişirken ortalama 16,2836 TL/kg oldu. TÜRİB tarafında mısır göstergesi 14,95 TL/kg seviyesinde bulunuyor.

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Foto - Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

MISIRDA 17 TL'LİK FİYAT Günün dikkat çeken ürünlerinden biri de mısır oldu. Konya'daki işlemlerde 2. grup mısır 17,001 TL/kg seviyesinden işlem gördü. Standart dışı mısırda ise fiyatlar 15,253 TL ile 17,062 TL/kg arasında değişirken ortalama 16,2836 TL/kg oldu. TÜRİB tarafında mısır göstergesi 14,95 TL/kg seviyesinde bulunuyor. YULAF, ÇAVDAR VE TRİTİKALEDE SON DURUM Diğer hububat ürünlerinde de güncel rakamlar belli oldu. Konya piyasasında standart dışı yulaf 16,346 TL/kg, standart dışı tritikale 14,201 TL/kg ve standart dışı çavdar 13,400 TL/kg seviyesinden işlem gördü. Türkiye genelindeki ticaret borsalarından derlenen 7 Eylül verilerinde ise ortalama hububat fiyatları buğdayda 14,53 TL/kg, arpada 13,01 TL/kg, mısırda 14,90 TL/kg, çavdarda 11,99 TL/kg ve yulafta 15,35 TL/kg olarak hesaplandı. Ürün kalitesi ve işlem yapılan borsaya göre fiyatların önemli ölçüde değişebildiği görülüyor. TMO'DAN EYLÜL AYI İÇİN YENİ SATIŞ DÖNEMİ Hububat piyasasında yalnızca serbest piyasa ve borsa fiyatları değil, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uygulamaları da yakından takip ediliyor. TMO, 2026 dönemi Eylül ayı hububat satış fiyatlarını yayımladı. Kurumun duyurusuna göre yeni satış fiyatları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olurken; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve diğer ürünlere ilişkin satış programı devam ediyor. TMO ayrıca Eylül ayında satışa açılan stok miktarlarını da duyurdu. HUBUBATTA FİYAT MAKASI DİKKAT ÇEKİYOR Son veriler, hububat piyasasında ürünün çeşidi ve kalite sınıfının fiyat üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle ekmeklik buğdayda bazı yüksek kalite gruplarında kilogram fiyatının 20 TL sınırına kadar yaklaşması dikkat çekiyor. Arpa tarafında 13 TL'nin üzerindeki fiyatlar ağırlık kazanırken, mısırda da işlem yeri ve kaliteye bağlı olarak 15-17 TL bandındaki rakamlar görülüyor. Üreticiler açısından önümüzdeki günlerde TMO'nun satış politikası, lisanslı depo ve TÜRİB işlemleri ile ticaret borsalarında oluşacak yeni fiyatlar hububat piyasasının yönü açısından yakından takip edilecek.

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Foto - Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları...

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