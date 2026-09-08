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Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

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Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

Küresel sosyal medya kartellerinin insan zihnini esir alan kirli algoritmalarına karşı Avustralya'dan devrim niteliğinde bir hamle geldi. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla kullanıcılara "algoritmanın dışında kalma" hakkı getiriliyor. Sosyal medya devlerini köşe sıkıştıran tasarıyla vatandaşlar kişiselleştirilmiş yönlendirmeleri reddedip yalnızca kendi takip ettikleri içerikleri görebilecek; 18 yaş altı gençler ise ahlaksızlık ve suça özendiren yayınlardan korunacak.

#1
Foto - Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

İnsanları ekranlara mahkûm edip dijital manipülasyonlarla zihinsel kontrol sağlayan küresel sosyal medya devlerine karşı Avustralya hükümeti harekete geçti. Avustralya'da, sosyal medya kullanıcılarının akışlarında algoritma tarafından önerilen içerikleri görüp görmeyeceklerine karar verebilmelerini sağlayan düzenlemeleri içeren yeni yasa tasarısı hazırlandı.

#2
Foto - Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

Avustralya Başbakanlık Ofisinden, sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu yasa tasarısıyla sosyal medya kullanıcılarının algoritma tarafından önerilen kişiselleştirilmiş içeriklerin akışlarına dahil edilip edilmeyeceğini seçebilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

#3
Foto - Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

Bu kapsamda sosyal medya platformlarının kullanıcılara akışları konusunda seçim olanağı sunan bildirim göndermesinin zorunlu hale geleceği belirtilen açıklamada, algoritmanın dışında kalmak isteyen kullanıcıların yalnızca takip ettikleri kişi ve hesapların içeriklerini görebileceği bildirildi. Açıklamada, "Bu, Avustralyalılara kullandıkları platformlar ve gördükleri içerikler konusunda daha fazla seçenek sunacaktır" ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

18 yaş altı zararlı içeriklerden korunacak: Açıklamaya göre yasa tasarısı kapsamında ayrıca dijital hizmetlerin, 18 yaş altı gençleri olumsuz etkileyebilecek tasarım özelliklerinden de koruması öngörülüyor. Buna göre dijital hizmetler gençleri, yeme bozukluğuna ve suça özendiren içeriklerin yanı sıra kadınlar ve cinsiyet eşitliği hakkında düşmanca fikirleri teşvik eden paylaşımlardan da korumakla yükümlü olacak.

#5
Foto - Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi: Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

#6
Foto - Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

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