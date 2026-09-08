Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak!
Küresel sosyal medya kartellerinin insan zihnini esir alan kirli algoritmalarına karşı Avustralya'dan devrim niteliğinde bir hamle geldi. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla kullanıcılara "algoritmanın dışında kalma" hakkı getiriliyor. Sosyal medya devlerini köşe sıkıştıran tasarıyla vatandaşlar kişiselleştirilmiş yönlendirmeleri reddedip yalnızca kendi takip ettikleri içerikleri görebilecek; 18 yaş altı gençler ise ahlaksızlık ve suça özendiren yayınlardan korunacak.