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Ekonomi Bakan Şimşek PISA sonuçlarını değerlendirdi! 10 yıllık performansta 3 kulvarın da lideri Türkiye
Ekonomi

Bakan Şimşek PISA sonuçlarını değerlendirdi! 10 yıllık performansta 3 kulvarın da lideri Türkiye

Yeniakit Publisher
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Bakan Şimşek PISA sonuçlarını değerlendirdi! 10 yıllık performansta 3 kulvarın da lideri Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye, PISA 2025 sonuçlarına göre son 10 yılda fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak yükselerek, üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2025 sonuçlarına göre sıralamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin sıralamasını tüm alanlarda yükselttiğini belirten Şimşek, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerinde performans gösterdiğinin altını çizdi. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2025 sonuçlarına göre sıralamasını tüm alanlarda yükseltirken fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerinde performans gösterdi. 91 ülke arasında sıralamamız; fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak yükseldi. OECD ülkeleri arasında 2022’ye kıyasla her üç alanda puanını en fazla artıran Türkiye, son 10 yılda üç alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi oldu. 2026 yılı bütçesinde en yüksek payı, yüzde 15,3 ile eğitime ayırdık. Kalkınmanın temel unsurlarından biri olan beşeri sermayemizin niteliğini daha da güçlendirmek için eğitim politikalarımızı sürdürecek, elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

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