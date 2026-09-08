  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marco Asensio’dan Fenerbahçe tarafını üzen gelişme 7 çocuk annesi, 18 torun sahibiydi! 80 yaşında okuma yazma öğrendi Ne grip ne nezle: Günde sadece 1 tatlı kaşığı alın gribe elveda deyin... İşte herkesin kullandığı can suyu... Velilerin kulağına küpe olsun: Okula başlayan çocuklar için altın gibi öneriler Kahvaltının vazgeçilmezi olan ekmeğin ve beyaz kaymağın uyumu: Ev yapımı kaymak nasıl yapılır? Avustralya dijital diktayı yıktı: Sosyal ağlara tarihi yasak! Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru! Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar fiyatları: Yeni tablo belli oldu! TMO Eylül 2026 güncel hububat fiyatları... Sarı Lacivertliler artık evinde derbi kazanamıyor! Fener’in Kadıköy kalesi düştü
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki araca kişi ya da kişilerce ateş açılırken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

#1
Foto - Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Sancaktepe'de otomobiliyle seyir halindeyken henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti.

#2
Foto - Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir vatandaşın içinde bulunduğu 34 PSA 572 plakalı otomobile henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

#3
Foto - Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, aracın içerisinde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Bir anda ortaya çıktılar: Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde 18 adet kovan bulunurken, ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi
Gündem

CHP ile YENİ Parti Ankara’da ittifak yaptı! Naki Demir Başkanvekili seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki kritik İkinci Başkan Vekilliği seçiminde CHP ile YENİ Parti ortak adayda buluştu. İki partinin dest..
Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!
Gündem

Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!

Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrakta..
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!
Gündem

Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, Başkent'in en köklü ailelerine, Borsa İstanbul'daki dev ş..
Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı
Dünya

Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı

İtalya Başbakanı Meloni, Schengen Bölgesi’nin korunmasının Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını güvence altına almasına bağlı olduğunu söyledi..
Srebrenitsa kasabına Sırbistan’dan alçakça saygı! Bosna Hersek skandala tepki gösterip diplomatik ilişkileri askıya aldı!
Gündem

Srebrenitsa kasabına Sırbistan’dan alçakça saygı! Bosna Hersek skandala tepki gösterip diplomatik ilişkileri askıya aldı!

Sırp hükümetinin katil için resmi tören düzenlemesi ve statta açılan provokatif pankartlar bardağı taşırırken, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23