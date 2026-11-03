Dilenciden çıkan paraya bakın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ordu'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 21 bin 932 lira çıktı.
Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, Düz Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.
Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinde yapılan aramada bulunan 21 bin 932 liraya el konuldu.