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Yerel Dilenciden çıkan paraya bakın!
Yerel

Dilenciden çıkan paraya bakın!

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Dilenciden çıkan paraya bakın!

Ordu'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 21 bin 932 lira çıktı.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Düz Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinde yapılan aramada bulunan 21 bin 932 liraya el konuldu.

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