Dilencide POS cihazını görenler donakaldı! ‘Bozuk param yok’ devri bitti

Şanlıurfa sokaklarında kaydedilen bir görüntü, "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Kaldırımda oturarak vatandaşın merhametini istismar eden bir dilencinin, nakit parası olmayanlar için önünde POS cihazı bulundurması görenleri hayrete düşürdü.

Maneviyatın ve yardımlaşmanın şehri Şanlıurfa’da, dilencilik şebekelerinin ulaştığı akılalmaz boyut bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sokak köşelerini tutan istismarcıların artık sadece nakit parayla yetinmediği, teknolojiyi de oyunlarına alet ettiği ortaya çıktı. Kaldırımda oturan bir kadının önündeki POS cihazını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Şanlıurfa’da dilencilik yaptığı öne sürülen bir kişinin önündeki POS cihazı görenleri şaşırttı. O anları kaydeden vatandaş, şaşkınlığını “Eskiden diyorlardı böyle olacak, inanmıyordum. POS cihazıyla dilencilik yapıyor. Vergi mükellefidir yani!” sözleriyle dile getirdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

POZ CİHAZIYLA DİLENCİLİK YAPIYOR

Şanlıurfa’da bir sokakta çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaldırımda oturan ve dilencilik yaptığı iddia edilen kadının önünde duran POS cihazı görenleri hayrete düşürdü.

Görüntüleri kaydeden kişi de şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Rüyamda görsem inanmam. Dilencinin önünde POS cihazı var. Böyle bir şey var mı ya? Eskiden diyorlardı böyle olacak, inanmıyordum. Gerçekten de POS cihazı kullanıyor kadın. POS cihazıyla dilencilik yapıyor. Vergi mükellefidir yani!” ifadelerini kullandı.

