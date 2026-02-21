Dilencide POS cihazını görenler donakaldı! ‘Bozuk param yok’ devri bitti

Maneviyatın ve yardımlaşmanın şehri Şanlıurfa’da, dilencilik şebekelerinin ulaştığı akılalmaz boyut bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sokak köşelerini tutan istismarcıların artık sadece nakit parayla yetinmediği, teknolojiyi de oyunlarına alet ettiği ortaya çıktı. Kaldırımda oturan bir kadının önündeki POS cihazını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

POZ CİHAZIYLA DİLENCİLİK YAPIYOR

Görüntüleri kaydeden kişi de şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Rüyamda görsem inanmam. Dilencinin önünde POS cihazı var. Böyle bir şey var mı ya? Eskiden diyorlardı böyle olacak, inanmıyordum. Gerçekten de POS cihazı kullanıyor kadın. POS cihazıyla dilencilik yapıyor. Vergi mükellefidir yani!” ifadelerini kullandı.