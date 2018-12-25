Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Dilenci gibi davranıp, işyerinden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Şanlıurfa'da dilenci gibi davranıp iş yerine girerek hırsızlık yapan 2 kadın, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

25 Aralık 2018 Salı 17:56
Dilenci gibi davranıp, işyerinden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Şanlıurfa'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sabah saatlerinde Susuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dilenci gibi davranan S.G. ve T.G., işyerine girerek altın ve para çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 2 kadının kimliğini tespit ederek Yenice Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada çalıntı olarak değerlendirilen para ve altınlar bulundu. Emniyete götürülen S.G. ve T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:56
  1. Şanlıurfa
  2. hırsızlık operasyonu
  3. tutuklama kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi dolarlar çıkması
    1. FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi..
    2. İİT'den İslami Dayanışma Fonu'na..
    3. GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere..
    4. Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon
    5. Bilecik'te eğitime kar engeli
    6. Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
    7. İlber Ortaylı'dan yeni 'cahil'..
    8. Trump'tan faiz açıklaması! 'Ekonomi..
    9. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için..
    10. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret..
    11. Kan donduran olay! 9 ay gizledi,..
    12. Yakalanacağını öğrenen terörist..
    13. Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
    14. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz Ankara'da
    15. Siirt'te terör suçundan aranan kişi..
    16. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    17. Dilenci gibi davranıp, işyerinden..
    18. Galatasaraylıları heyecanlandıran..
    19. Irak'ı ayağa kaldıran olay! Saddam'ın..
    20. Konya'da toprak kayması: 2 işçi..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?