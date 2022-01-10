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Kadın - Aile Dilber pastası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Dilber pastası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Tatlı tarifleri arasında ilk defa duyacağınız bir tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-10 15:05:00 - 2022-01-10 15:54:41
Dilber pastası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Dilber pastası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 10 adet hazır baklavalık yufka
  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 12 adet kedi dili bisküvi
  • Muhallebisi için;
  • 2 su bardağı süt
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilya

Sosu için;

  • 1 kilo siyah üzüm
  • 1 su bardağı şeker
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı tereyağ

Üzeri için;

  • Yarım kase file badem

Dilber pastası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle muhallebisini hazırlayalım. Yumurta sarılarını şekerle birlikte iyice çırpın. Sütü ucağa alın ve bir yandan hızlıca çırparak önce yumurtalı karışımı ardından unu ekleyin. Son olarak göz göz kaynamaya başladığında vanilyayı da ekleyip altını kapatın. Hazır baklavalık yufkayı yuvarlak şekilde kesin ve yağda hafif kızartın. Sosu için tüm malzemeleri ekleyip sos tavasında özdeşene kadar pişirin. Borcam ya da kuplara önce kedi dili bisküviyi dizin. Üzerine muhallebisini paylaştırın. Muhallebinin üzerine üzümlü sosu, ardındann kızarttığınız çıtır baklava yufkalarını ekleyin. Ve en üstü file bademlerle süsledikten sonra soğumaya bırakın. Afiyet olsun...

 

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