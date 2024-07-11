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Gündem Dilan ve Engin Polat için son belli oluyor! 4 Eylül'de...
Gündem

Dilan ve Engin Polat için son belli oluyor! 4 Eylül'de...

Yeniakit Publisher
2024-07-11 15:53:00 -
Dilan ve Engin Polat için son belli oluyor! 4 Eylül'de...

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Endin Polat’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Endin Polat’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın ilk celsesi 4, 5, 6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında 5’i tutuklu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame gönderildiği 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Tutukluluk halleri devam edecek

2. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesinde ise Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk haline devamı kararı verildi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme’, ’suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ’7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.
Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu’nun da bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

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