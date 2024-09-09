Dilan ve Engin Polat davasından kimse ders almamış! En acı olanı, "Abi çalacaksan büyük çalacaksın" diye söylenmeleri

Melih Altınok, Dilan ve Engin Polat davasında sanıkların tahliye edilmesinin kamuoyunda büyük tepki oluşturduğunu belirtti. Altınok, mahkemenin kararının hukuki şüpheler taşıdığını ve adaletin tesis edilmediği yönünde bir kanaatin oluştuğunu ifade etti. Polat çiftinin sosyal medyadaki tutumlarının tepki topladığını kaydeden Sabah gazetesi yazarı Altınok, şunları kaydetti:

"Dilan ve Engin Polat davasında dün yeni tahliyeler vardı. 28 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

Ne var ki medyanın her ayrıntısının üzerinde durduğu, mahkeme üzerinde ağır baskı oluşturduğu bir ortamda kararın hukukiliğinden şüphe etmek zor. Kararın hemen ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazını yaptı.

Karar reddedildi ama bu beraat anlamına gelmiyor. Yargılama sonucundan da ne çıkacağı belirsiz.

Ancak tepkilere bakılırsa kamuoyunda adaletin tesis edildiğine dair bir kanaat yok. Bu olaydan ders çıkaranı da ara ki bulasın.

Dilan ve Engin Polat çifti ise her ne yaptılarsa ortaya çıkmasına neden olan şeyin sosyal medyada antipatik olmak için harcadıkları yoğun çaba olduğunun farkında bile değiller. Tahliyelerin ardından yaptıkları paylaşımlarda "Bonnie ve Clyde" pozları verip "enercii" diye şımarıkça kulakları tırmalamakta, insanları sinir etmekte ısrarcı olmaları başlarının beladan kurtulmayacağının göstergesi.

Daha acı olanı ise yargıya ve Polatlara kızan koca koca adamların ve kadınların matah bir şey söylemiş gibi "Abi çalacaksan büyük çalacaksın" diye söylenmeleri."

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