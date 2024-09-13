Dilan ve Engin Polat çiftine kötü haber!

Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar sebebiyle kasım ayından beri cezaevinde yatan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni bir karar gün yüzüne çıktı.

Polat çiftinin yeniden cezaevinde girebilecekleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bilinirlik elde eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarında çıkan haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar sebebiyle 5 Kasım 2023'den beri cezaevindeydi.

YENİDEN CEZAEVİNE GİREBİLİRLER!

Geçtiğimiz haftalarda tahliye kararı verilerek cezaevinden çıkan çiftin yeniden tutuklanacakları iddia edildi.

İki hafta arayla serbest bırakılan çiftin bu sefer de komşularıyla olan kavgaları nedeniyle yargılandıkları dava ile başları derde girdi.

PARK SORUNU NEDENİYLE ADLİYELİK OLMUŞLARDI

2 Haziran 2023 günü, lüks konutlarının bulunduğu sitede komşularıyla park sorunundan adliyelik olan çift komşularını darp ettikleri iddialarıyla yargılanmalarına devam ederken davanın duruşmasında önemli gelişmeler yaşandı.

SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmaları adına taleplerini sundu.

Bugün görülen duruşmada, savcılık Engin Polat'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti.

Savcılığın mütalaası

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıklanan mütalaanın bazı kısımlarını tekrar etti. Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçları şikayet olmaması sebebiyle düşürüldü. Ayrıca, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

İddianame detayları

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023 tarihinde Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü nedeniyle evde düzenlenen partide yaşananlar detaylandırıldı. Partiye katılan bir misafirin bebeği rahatsızlanınca, park halindeki aracına yönelmesi sırasında başka bir araç gördüğü belirtiliyor.

Bu durumu Engin Polat'a bildiren misafir, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı ifade ediliyor. Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları ve bu tartışmanın büyümesi üzerine Metin S.A.'yı darettikleri ve tehditte bulundukları öne sürülüyor.