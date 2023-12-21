Dilan Polat'tan mektup var! Engin Polat'ın kardeşi 'Tam iki sayfa' diyerek paylaştı! Sözleri dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Gazeteci İsmail Saymaz'a mektup gönderen Dilan Polat'tan yeni bir mektup daha var.

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun sosyal medya hesabından Dilan Polat ve Polat çifti ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Nilgün Yılmaz'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaştı.

Dilan Polat'ın görümcesi paylaşımına 'Mektupları bugün ulaştı tam iki sayfa bir parçasını paylaşmak istedim' notunu düştü.

Dilan Polat ise mektubunda; 'Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten...' ifadelerini kullandı.

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