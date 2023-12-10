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Medya Dilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşım! "Millet olarak rahatlayın"
Medya

Dilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşım! "Millet olarak rahatlayın"

Yeniakit Publisher
2023-12-10 08:26:00 -
Dilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşım! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan, Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcı en az fenomen kadar ünlüydü. Son dönemde cezaevindeki çiftin evinde çocuklara bakmak için kalan Şule sınır dışı edildi! Sınır dışı edilen Şule'nin son paylaşımı ise şaşkınlık yarattı.

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Bu süreçte Dilan Polat'ın yardımcısı Şule de gündeme geldi. Çocuklara bakan ve fenomenin kara kutusu olarak anılan Şule, Dilan Polat'ın lüks evinden ayrılmadığı gibi bir de eve akrabalarını yerleştirmişti.

Özbekistan uyruklu Şule ikamet izninin bittiği belirlendi ve gözaltına alındı. Shaklo Khaydarova'nın (Şule) ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Sınır dışı edilen Şule paylaşım yapmadan duramadı. Şule'nin paylaşımda "Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadeleri kullanması dikkat çekti.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule “Alnımın akıyla memleketime gidiyorum” dedi.

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