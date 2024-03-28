Dilan Polat'ın açtığı davada sıcak gelişme! Duruşmada ağladılar
Dilan Polat, Nez Demir'e açtığı hakaret davasında şikayetinden vazgeçti. Dava düştü, ikili duruşma boyunca ağladı.
Nez Demir’in Dilan Polat’a hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla beraber Nez Demir hakkında, 3 aydan 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Nez Demir katılırken Dilan Polat Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Nez Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" dedi.
Duruşmada söz verilen Dilan Polat ise, "Şikayetimden vazgeçmek istiyorum. Avukatlarım huzurdadır ben hür irademle şikâyetimden vazgeçiyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Dilan Polat ve Nez Demir duruşma boyunca ağladı.
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