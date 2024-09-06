Dilan Polat - Engin Polat davasında kritik gün! Gözler mahkemenin vereceği kararda

Cumhuriyet Savcısı, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde değişikliğin bulunmaması ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelendi.

Duruşmaya Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SEGBİS'TEN EL SALLADI

Tutuklu sanık Ahmet Gün, Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun1 da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salonda yerini aldı.

Duruşmaya ara verildiği esnalarda Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, cezaevindeki akrabalarına duruşma salonundaki SEGBİS kamerası aracılığı ile el sallayarak kalp işareti gönderdi.

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddetti.

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "Basın ve kamuoyu nezninde lekelendiler. Cüzzamlı insanlar haline getirilmiş bir noktaya taşındı dava. Dosyada somut delil yoktur. Tahliyesini ve adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde değişikliğin bulunmaması ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelendi.