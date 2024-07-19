Dilan Polat cezaevinden çıkabilir!

MASAK'ın 909 sayfalık Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait raporları ortaya çıktı. Raporda Engin Polat'ın tüm ticari faaliyetleri gerçekleştiridği öğrenilirken, Dilan Polat'ın ise binlerce sabun siparişi verdiği raporda detaylarıyla yer aldı.

Türkiye'nin gündemini bomba gibi sarsan ünlü sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ekim ayından bu yana tutukluluğu devam ediyor. İkilinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutukluluk hallerinin Marmara Cezaevinde devam ediyor.

909 SAYFALIK MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Şirket işlemleri ise Ekim yayından bu yana MASAK tarafındn incleeme altına alınırken Polat ailesine dair detaylarda CNN Türk muhabiri Merve Tokaz tarafından açıklandı Tokaz, Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait MASAK raporlarına ilişkin çarpıcı bilgileri duyurdu.

CNN Türk'ün haberine göre, MAKAM'ın raporunda belirtilen kara para aklama şüphesiyle yazılan ön rapor ve son rapor arasında büyük fark olduğu, Polat ailesinin herhangi bir örgüt kumadığı, kara para aklayıp herhangi bir vergi usulsüzlüğünde bulunmadıkları raporda yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

MALİ İŞLERLE ENGİN POLAT İLGİLENDİ

MASAK raporunda yer alan bilgilere göre Engin Polat'ın olayara dahil olduğu, eşi Dilan Polat'ın adına açılan şirketlerin mali ve ticari faaliyetlerine ise Engin Polat'ın baktığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda Dilan Polat'ın kara para aklama iddialarında ve vergi kaçırma suçlarında herhangi bir eylemde bulunmadığı, ve herhangi bir bahis sistesine üyeliği bulunmadığı bilgileri yer aldı.

İkili hakkındaki soruşturmanın devam ettiği, ikilinin tahliyesine yönelik herhangi bir engel bulunmadığı, öğrenilirken Dilan Polat'ın tahliye edilmesinin şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.

Güzellik merkezlerindeki müşterilere işlem yapıldığı ancak bazılarının vergi defterine kaydedilmediği ortaya çıktı. MASAK ise sadece vergi suçu bulunduğu, Polat'ın ise tutukluluk süresinin dolduğunu belirterek avukatlarına dilekçe gönerildiği öğrenildi.

SABUN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

MASAK raporunda yer alan Dilan Polat'ın reklamını yaptığı sabunların ie Mersin'de bir vatandaş tarafından sipariş verildiği bilgisi kaydediliyor, ancak vatandaşın ise herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı öğrenildi. Susurluk Devlet Hastanesi'nin kantinine binlerce sabun siparişi verilirken, ticari faaliyeti olmayan kişilerden sabun siparişi verildiği MASAK raporunda yer aldı.

Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yer alan vergi kaçırma ve kara para aklamaya ilişkin davaların ise 4 Eylül'de görülmesi bekleniyor.