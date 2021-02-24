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Sağlık Dil yarasına ne iyi gelir? Dil yarası nasıl geçer?
Sağlık

Dil yarasına ne iyi gelir? Dil yarası nasıl geçer?

En çok tatma duygusu ve ses boğumlama için kullandığımız dilimizde farklı sebeplerden dolayı yaralar çıkabilir. Bu yaralar oldukça rahatsız edicidir. Peki Dil yarasına ne iyi gelir? Dil yarası nasıl geçer? Dil yarası neden olur? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-24 18:48:00 -
Dil yarasına ne iyi gelir? Dil yarası nasıl geçer?

Dil; tat alma, konuşma, çiğneme ve yutma gibi önemli fonksiyonları olan, vücuttaki bulunan en güçlü kaslardan biri olarak bilinen bir organdır. Pek çok insanda görülen dildeki yaraların oluşması, rahatsız edici bir durum. Geçmediği takdirde mutlaka bir doktor gözetimi altında tedavi edilmesi gerekir. Peki dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer?

Dil yarası nasıl oluşur?

  • Dilde oluşan yaraların sebeplerinden birisi genel olarak yanlışlıkla dil ısırmasıdır.
  • Dişlerde meydana gelen çürükler de dil yarasına neden olur.
  • Dil üzerinde mantar oluşumu, virüs ve bakterilere maruz kalması, aşırı baharat tüketilmesi, çok soğuk ya da sıcak içeceklerin içilmesi sebepleriyle de dil yaraları oluşabilmektedir.

Dil yarası nasıl geçer?

  • Dil üzerinde oluşan yaralara iyi gelenlerden birisi baldır. Şifa deposu olan bal, hem antibakteriyel özelliğinden hem de iltihaplı bölgelerin iyileşmesini hızlandırmasından dolayı dil üzerindeki yaraların iyileşmesine sebep olur.
  • Dil yarasına iyi gelen bir diğer besinlerden birisi de mükemmel kokusu ile bildiğimiz lavanta çiçeğinin yağıdır. Lavanta yağı ve suyunu birbirine karıştırıp, dilinizde oluşan yaraya sürerseniz faydalı olacaktır.
  • Kabartma tozu ve suyu karıştırarak dildeki yaraya sürdüğünüz zaman da yaranın iyileşmesi hızlanacaktır.
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