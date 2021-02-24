Dil yarasına ne iyi gelir? Dil yarası nasıl geçer?

Dil; tat alma, konuşma, çiğneme ve yutma gibi önemli fonksiyonları olan, vücuttaki bulunan en güçlü kaslardan biri olarak bilinen bir organdır. Pek çok insanda görülen dildeki yaraların oluşması, rahatsız edici bir durum. Geçmediği takdirde mutlaka bir doktor gözetimi altında tedavi edilmesi gerekir. Peki dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer?

Dil yarası nasıl oluşur?

Dilde oluşan yaraların sebeplerinden birisi genel olarak yanlışlıkla dil ısırmasıdır.

Dişlerde meydana gelen çürükler de dil yarasına neden olur.

Dil üzerinde mantar oluşumu, virüs ve bakterilere maruz kalması, aşırı baharat tüketilmesi, çok soğuk ya da sıcak içeceklerin içilmesi sebepleriyle de dil yaraları oluşabilmektedir.

Dil yarası nasıl geçer?