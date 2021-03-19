  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a uyarı: Başkanlığın düşer

Mehmet Metiner uyararak tehlikeyi açıkladı: AYM eğer bunu yapmazsa...

Faruk Gergerlioğlu’nu Leyla Zana’ya benzetenler halt etmiş! Hadi bir an için o yıllara dönelim…

Bu sözler Kemalist Ayşenur Arslan’a ait! 'Demirtaş terörden uzak biri'

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Soner Yalçın’dan CHP’lilere ters köşe!

Türkiye bekliyor! Erdoğan çarşamba günü açıklayacak

Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! Kelepçeleyip ölüme attılar

Biden ile Putin arasındaki 'katil' gerilimine ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama: Çok şık bir cevap verdi

İmamoğlu akıllanmıyor! Pervin Buldan'a şimdi de 'Nevruz' telefonu

Vatandaşa hizmeti heykel sananlar kuduruyor! Çukurova Havalimanı'nın birinci etabı 2022'de açılacak
Kadın - Aile Dil nefes borusuna kaçarsa nasıl çıkarılır?
Kadın - Aile

Dil nefes borusuna kaçarsa nasıl çıkarılır?

Dilin boğaza kaçması genel olarak sık rastlanan bir durum değildir. Ancak karşılaşması durumunda ciddi beyin hasarlarına hatta ölüme bile neden olabilmektedir. Peki, Dil nefes borusuna kaçarsa nasıl çıkarılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 18:44:00 -
Dil nefes borusuna kaçarsa nasıl çıkarılır?

Dil istemsizce, düşme veya darbe sonucu nefes borusuna kaçabilir. Oldukça tehlikeli olan bu durumda kişilerin bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum ölümle bile sonuçlanabilir. Peki, Dilin nefes borusuna kaçaması durumunda ne yapılmalı?

Dil nefes borusuna kaçarsa nasıl çıkarılır?

Dilin nefes borusuna kaçması durumunda ani şekilde müdahale edilmesi gerekir. Aksi durumda nefessiz kalma sonucu bazı sinirsel beyin sorunlarına, süre uzadıkça ise ölüme kadar gidebilir.

Ani hareket, spor, çarpma gibi durumlarda yutaktaki kasların gevşemesi sonucu dilimizin istemsiz olarak aşağı kaçması yani boğaza kaçarak akciğere giden hava yollarını kesme durumudur. Aynı zamanda bayılma, kendini kaybetme gibi durumlarda da dil boğaza kaçabilir. Bu esnada dil kas gücünü kaybeder ve kontrol edilemez.

Dilin boğaza kaçmasın durumda ilk iş olarak kişi yere yatırılmalıdır. Sonrasında çene kısmında tutularak aşağı doğru bastırılır. Arka boyun kısmında destek verilerek kafanın dik halde kalması sağlanır. Bu duruş sağlandıktan sonra ilk olarak dili dışarı çıkarmaktır. Çünkü nefessiz kaldığımız zaman beyin 2 yada 3 dakika kadar oksijensiz dayanabilir. Sonrasında geçen her saniye önemlidir. Oksijensiz kaldıkça beyin hücreleri ölecektir. Bu durumda hasta geri döndürülse bile felç, sinir sorunları, sakat kalma gibi durumlar meydana gelebilir.

Havale durumlarında dişlerin sıkılarak dilin yutulmasına da rastlanabilir. Bu durumda dişlerin arasına kaşık, kalem, ormanda isek odun parçası konularak dişlerin açılması sağlanır. Sonrasında elimize hastanın ağzına sokarak dili çıkarmalıyız. Kalem vb. aletlerle de yardım alınabilir. Kısacası o dilin mutlaka dışarı çıkılması, hava yollarının açılması sağlanmalıdır.

Dil dışarı çıkarıldıktan sonra derhal sağlık ekiplerine haber verilerek hasta başında beklenmesi gerekir. Çünkü yine bir bayılma, şuur kaybı gibi durumlar tekrar dil yutulması görülebilir. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..
Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'
Gündem

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kuyumculara yönelik 500 gram altın teminatı taslağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. ..
500 bin Rus bölgeye getirildi! Yeni planı açıkladılar, bölge nükleer üsse çevrildi
Dünya

500 bin Rus bölgeye getirildi! Yeni planı açıkladılar, bölge nükleer üsse çevrildi

Rusya'nın Kırım'ı işgalinin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Rusya'nın Sivastopol'u nükl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay