  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu

CHP destekli deprem provokatörlerinin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü! İşte yalanların tam listesi

İsviçre gazetesinden dikkat çeken Türkiye depremi haberi: Kanıtladık! Hepsi yalan

Yazın ortasında olmasa yutturacaktı! Ayşe Arman’ın palavrası pes dedirtti

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken şok açıklama: Türkiye'ye nötron bombası ile saldırı düzenlendi

Kemal Kılıçdaroğlu seçim erteleme fikriyle ilgili tavrını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması

Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

198 saat sonra kurtarıldılar: Bakın nasıl hayatta kalmışlar! "Onu kullandık, kurtulacağımızı biliyordum"

Depremzede ile Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken anlar: Burada vakit harcamayın
Gündem Diktikleri binalar onlarca insana mezar oldu! O müteahhit ve mühendisler gözaltına alındı
Gündem

Diktikleri binalar onlarca insana mezar oldu! O müteahhit ve mühendisler gözaltına alındı

Adana'da yaşanan depremde yıkılan 13 binanın müteahhit ve mühendisi olan 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:36:00 - 2023-02-14 17:42:54

Adana'da yaşanan depremde yıkılan 13 binanın müteahhit ve mühendisi olan 16 kişi gözaltına alındı.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler 10 ilde etkili oldu. Adana’da yaşanan çifte depremde 13 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı.

13 binanın müteahhit ve mühendisleri gözaltına alındı

Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 13 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 zanlı, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Dün ise Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalanmış ve "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23